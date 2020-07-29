Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу прыгуна в высоту Лысенко

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Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко

Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). 

Помимо Шляхтина, четырехлетнюю дисквалификацию получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс-начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, бывший антидопинговый координатор организации Елена Иконникова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Они признаны виновными в фальсификации документов, соучастии и неспособности сообщить о нарушении антидопинговых правил, а также отказе сотрудничать со следствием, проводимым AIU. 

Дисквалификация отсчитывается с 21 ноября 2019 года. 

Дела Лысенко и его личного тренера Евгения Загорулько находятся в процессе рассмотрения. 

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