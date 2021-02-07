Отклонена апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско. Тренер пропустит 3 матча

Апелляционный комитет отказал «Спартаку» в удовлетворении жалобы на дисквалификацию главного тренера команды .

Апелляция московского клуба была рассмотрена на заседании, состоявшемся 17 февраля. По его итогам решение КДК РФС от 21 декабря 2020 года оставлено в силе.

Таким образом, Тедеско дисквалифицирован на три матча за жест, изображающий денежные купюры, продемонстрированный им после игры с «Сочи» (0:1) в декабре. Он пропустит матчи «Спартака» против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта) в .

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