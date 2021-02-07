Отклонена апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско. Тренер пропустит 3 матча

Апелляционный комитет РФС отказал «Спартаку» в удовлетворении жалобы на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско.
Апелляция московского клуба была рассмотрена на заседании, состоявшемся 17 февраля. По его итогам решение КДК РФС от 21 декабря 2020 года оставлено в силе.
Таким образом, Тедеско дисквалифицирован на три матча за жест, изображающий денежные купюры, продемонстрированный им после игры с «Сочи» (0:1) в декабре. Он пропустит матчи «Спартака» против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта) в РПЛ.
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