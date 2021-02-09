Жоан Лапорта: «Месси приносит «Барсе» больше, чем на него тратится. Сделаю все, чтобы он остался. Он здесь не ради денег»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о важности форварда для клуба.

«Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне». Чтобы гарантировать это, нужно сделать серьезное предложение.

К Месси нужно относиться с любовью, которую он заслуживает. Предложение должно быть достойным в финансовом плане, но он делает это не ради денег.

Я его хорошо знаю, у меня с ним хорошие отношения. Он не из тех, кто здесь ради денег. Конечно, потребуется конкурентоспособное предложение со спортивной точки зрения, потому что он победитель, он хочет снова выиграть с «Барселоной».

Месси обходится примерно в 8% от общей суммы расходов, но он генерирует 30% доходов клуба. Лео приносит «Барселоне» большую прибыль, а доходы, которые он приносит, очень важны для клуба. Он приносит больше, чем на него тратится», – заявил Лапорта.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн