«В России люди необеспеченные, в Нидерландах все у них есть. Если мы у государства постоянно просим, то там требуют». Слуцкий о странах

Главный тренер , тренировавший «Витесс», сравнил жизнь в России и Нидерландах.

– В чем для вас самое главное отличие жизни в Голландии от России? Две-три вещи назовете?

– Основное отличие для меня в том, что любое общение с голландцем превращается в мини-диалог. Ты не можешь просто сказать «здрасьте» и пойти дальше. С тобой всегда завяжется какой-то минимальный диалог. Поначалу ты не очень к этому готов, а потом привыкаешь.

Они все время с тобой цепляются языками на любую тему. Со временем мне даже стало комфортно в этой ситуации, потому что я тоже люблю потрындеть, пошутить. Это вот первая такая самая большая разница.

– А вторая?

– Ее я заметил, когда мы там заходили оформлять какие-то документы. Во всех их так называемых собесах разложены бутерброды, стоят кофемашины, нет никаких очередей.

Я все время говорил: «Ну вы жируете». А они очень спокойно к этому относятся, говорят: «Мы же налоги платим!» Если мы у государства постоянно что-то просим: «Пожалуйста, не нахамите нам в налоговой», то они требуют.

– Вот что меня поразило в Голландии. Я как-то приехал посмотреть академию «Ден Хаага». Там сидит дедушка и говорит, что его работа заключается в том, что он утром встает, едет по регионам, собирает детей, привозит их на базу и потом отвозит обратно. Я спросил: «А сколько вам платят?» Он на меня очень удивленно смотрит: «Ты что, дурак? Ничего не платят, мне за это пенсию дают».

– Волонтеры там везде. В академии «Витесса» только 7 тренеров на ставках и еще 15 – это волонтеры.

– Почему у нас тяжело с волонтерами?

– Потому что у нас люди необеспеченные. Там все обеспечены, на пенсии, все у них есть, они себя прекрасно чувствуют. Для них пойти пообщаться 4 часа с такими же людьми или с детьми – это социализация.

А мы, к сожалению, вряд ли можем себе позволить работать волонтерами, потому что нам просто не хватает на повседневные нужды, – сказал Слуцкий.