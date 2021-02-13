«На улице я убью тебя». Мбаппе – Альбе в 1-м тайме матча «Барса» – «ПСЖ»

Между игроками «Барселоны» и «ПСЖ» произошел конфликт во время первого матча 1/8 финала (1:4).

В стычке приняли участие нападающий парижан и защитники «Барселоны» , и . Их слова попали в трансляцию, которую вел телеканал Movistar+.

Все началось в первом тайме, когда Дест извинился перед Мбаппе за жесткую игру в одном из игровых эпизодов. Француз ответил ему по-испански: «Не трогай меня».

Альба вмешался в эпизод и сказал: «Смотри на это шире. Он попросил у тебя прощения». Мбаппе ответил ему: «На улице я убью тебя». Защитник «Барселоны» промолчал. В эпизод вмешался Пике и спросил: «Кого ты собрался убивать?» Француз повторил, глядя на Альбу: «На улице я убью тебя».

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