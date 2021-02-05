«Тамбов» может сняться с РПЛ в четверг. Губернатор пока не дал гарантий («СЭ»)

«Тамбов» может не доиграть текущий сезон чемпионата России, утверждает «Спорт-Экспресс».

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин неделю не реагировал на предложение РФС выделить клубу 150-200 миллионов рублей под документально оформленные гарантии властей региона в том, что такая же сумма будет в ближайшие годы вложена в развитие детско-юношеского футбола в субъекте РФ. Затем Никитин вышел на связь и обещал подумать.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что руководство РФС и РПЛ уже готовятся к худшему сценарию, так как сомневаются в положительном ответе губернатора.

Именно такой шаг служил главным пунктом «дорожной карты» по сохранению целостности соревнований, но он, судя по всему, не сработает по независящим от футбольного союза причинам.

Также о возможном снятии «Тамбова» с сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.