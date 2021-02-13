«Плохо управляемые машины по сжиганию денег». Директор Бундеслиги о «Реале» и «Барсе»

Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт высказал мнение по поводу топ-клубов , поддерживающих идею создания .

«Суровая правда состоит в том, что некоторые из этих так называемых суперклубов – плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые даже за десять лет невероятного роста и близко не сумели создать рабочую бизнес-модель.

Будь я инвестором, задался бы вопросом, подходящие ли это партнеры. Они будут просто сжигать полученные деньги, как в последние годы. Им нужно задуматься о создании рабочей бизнес-модели, введении потолка зарплат», – заявил Зайферт на саммите Financial Times, посвященном футболу как бизнесу.

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