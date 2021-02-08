«Лацио» могут присудить поражения в играх с «Ювентусом» и «Торино» из-за нарушений COVID-протокола

«Лацио» обвиняется в нарушении протоколов COVID-19 в части уведомления местных властей о положительных тестах в команде и следования инструкциям.

Football Italia информирует, что дело римлян передано в дисциплинарную комиссию.

Расследование было начато осенью 2020 года в связи с тем, что между результатами тестирования игроков «Лацио» на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов и матчами Серии А возникли расхождения. Была изучена деятельность лаборатории в Салерно, занимавшейся проверками, изучены соответствующие инциденты от 27 октября и 3 ноября.

Представители «Лацио» утверждали, что вина в том, что положительные результаты тестирования игроков не были доведены до местных органов здравоохранения, лежит на медучреждении.

Тем не менее именно в связи с нарушением порядка уведомлений органов здравоохранения, а также игнорированием требований в части карантина материалы в отношении «Лацио», его президента Клаудио Лотито, представителей медицинского штаба клуба переданы в дисциплинарную комиссию.

По результатам рассмотрения могут быть назначены различные виды наказания, включая присуждение «Лацио» технических поражений в играх с «Ювентусом» и «Торино».

«Это вопрос, связанный с различной интерпретацией правил уведомления и применения пунктов COVID-протокола. Мы ждем подтверждения даты проведения слушания в суде и верим в правосудие, которое позволит правильно реконструировать события и установить, что клуб не несет никакой ответственности», – отмечается в заявлении представителя Лотито.

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