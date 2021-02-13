Матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России пройдут по расписанию. Решение по погоде примут за час до начала игр

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Матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России пройдут согласно расписанию, сообщили в РФС.

«Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей.

Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды», – говорится в сообщении.

В случае, если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при наличии согласия от обеих команд остается за главным арбитром.

20 февраля в Кубке пройдут матчи «Зенит» – «Арсенал» и «Динамо» – «Спартак», 21 февраля – ЦСКА – СКА Хабаровск, «Локомотив» – «Тамбов», «Краснодар» – «Сочи», «Ростов» – «Ахмат», 22 февраля – «Уфа» – «Урал» и «Химки» – «Крылья Советов».

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