Холанд первым в истории забил 18 мячей за 13 игр в ЛЧ. У него 25 голов в 24 матчах сезона

«Боруссия» Дортмунд обыгрывает «Севилью» (3:1, первый тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Два гола немецкого клуба из трех забил форвард Эрлинг Холанд.
На его счету теперь 18 матчей за 13 игр в турнире. Этот показатель является рекордным.
Также Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. У него столько же мячей, сколько и у экс-форварда «Валенсии» Джона Карью, а до бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера остался один гол.
Всего в текущем сезоне Холанд забил 25 мячей за 24 матча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча между «Боруссией» и «Севильей».