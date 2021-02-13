Холанд первым в истории забил 18 мячей за 13 игр в ЛЧ. У него 25 голов в 24 матчах сезона

«Боруссия» обыгрывает «Севилью» (3:1, первый тайм) в первом матче 1/8 финала .

Два гола немецкого клуба из трех забил форвард .

На его счету теперь 18 матчей за 13 игр в турнире. Этот показатель является рекордным.

Также Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. У него столько же мячей, сколько и у экс-форварда «Валенсии» , а до бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» остался один гол.

Всего в текущем сезоне Холанд забил 25 мячей за 24 матча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча между «Боруссией» и «Севильей».