Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ в 369 матчах, повторив рекорд Кросби среди действующих игроков

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (2:1, после 1-го периода).

24-летний канадец набрал 500-е (171+329) очко в чемпионатах . Всего он провел 369 игр.

Макдэвид повторил рекорд среди действующих игроков. Нападающий набрал 500-е очко в лиге также в 369-м матче.

Третье место занимает ( ), достигший этого рубежа за 373 игры.

Также Макдэвид стал 18-м хоккеистом в истории лиги, набравшим 500 очков менее чем за 400 матчей.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки. Ему потребовалось 234 игры, чтобы записать на свой счет 500 очков. На второй строчке – Марио Лемье с 287 матчами. Овечкин – десятый.