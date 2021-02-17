Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ в 369 матчах, повторив рекорд Кросби среди действующих игроков

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (2:1, после 1-го периода).

24-летний канадец набрал 500-е (171+329) очко в чемпионатах НХЛ. Всего он провел 369 игр.

Макдэвид повторил рекорд Сидни Кросби среди действующих игроков. Нападающий «Питтсбурга» набрал 500-е очко в лиге также в 369-м матче.

Третье место занимает Александр Овечкин («Вашингтон»), достигший этого рубежа за 373 игры.

Также Макдэвид стал 18-м хоккеистом в истории лиги, набравшим 500 очков менее чем за 400 матчей.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки. Ему потребовалось 234 игры, чтобы записать на свой счет 500 очков. На второй строчке – Марио Лемье с 287 матчами. Овечкин – десятый.

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