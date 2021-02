Рэшфорд включен в список 100 самых влиятельных людей будущего по версии Time за благотворительную деятельность

Американский журнал Time опубликовал рейтинг 100 Next – список 100 самых влиятельных людей будущего.

Time описывает этот рейтинг как список «100 восходящих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения».

В рейтинг 2021 года в категории «Активисты» вошел форвард за его кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании. Он единственный спортсмен в категории и попал на одну из обложек журнала.

«Кто бы мог подумать, что вы сможете снять это на iPhone в моей гостиной 🤯. Спасибо, Time. Я очень горд ♥️», – написал Рэшфорд в твиттере.

Несколько других спортсменов попали в рейтинг в категории «Феномены» – баскетболист «Далласа» Лука Дончич, квотербек Тревор Лоуренс, бегунья Сидни Маклафлин и словенская спортсменка, специализирующаяся в скалолазании Янья Гарнбрет.

Рэшфорд разнес скудность продуктовых наборов для малоимущих семей – и заставил правительство разбираться. Уже звонил Джонсон

Who would have thought you could have captured this via an iPhone in my front room 🤯 thank you @TIME very proud ♥️ #TIME100Next pic.twitter.com/5rHFcEMAlB