Рэшфорд включен в список 100 самых влиятельных людей будущего по версии Time за благотворительную деятельность

Теги Манчестер Юнайтед Даллас премьер-лига Англия рейтинги Политика Лука Дончич Маркус Рэшфорд Сидни Маклафлин Футбол

Американский журнал Time опубликовал рейтинг 100 Next – список 100 самых влиятельных людей будущего.

Time описывает этот рейтинг как список «100 восходящих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения».

В рейтинг 2021 года в категории «Активисты» вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд за его кампанию по обеспечению едой детей в нуждающихся семьях в Великобритании. Он единственный спортсмен в категории и попал на одну из обложек журнала.

«Кто бы мог подумать, что вы сможете снять это на iPhone в моей гостиной 🤯. Спасибо, Time. Я очень горд ♥️», – написал Рэшфорд в твиттере.

Несколько других спортсменов попали в рейтинг в категории «Феномены» – баскетболист «Далласа» Лука Дончич, квотербек Тревор Лоуренс, бегунья Сидни Маклафлин и словенская спортсменка, специализирующаяся в скалолазании Янья Гарнбрет.

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