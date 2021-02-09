«########». «Нет, это ты ########». Пике и Гризманн повздорили во время матча с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий «блауграны» Антуан Гризманн устроили перепалку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).
Перед угловым парижан на 38-й минуте Пике обратился к партнерам с претензией о том, что у «Барселоны» не получается долго владеть мячом.
Пике: Ни одного гребаного долгого периода владения, черт возьми. ##### (блин), соберитесь!
Гризманн: Полегче.
Пике: Ни одного приличного периода владения, черт возьми.
Гризманн: Хватит, Джери, спокойно.
Пике: Черт возьми, Гризи, это ###### (очень плохо).
Гризманн: ######## (отвали).
Пике: Нет, это ты ######## (отвали). Мы так страдаем уже пять минут.
Гризманн: Не ори.
Пике (после вмешательства Лангле): Охренеть, мы носимся как сумасшедшие.
Гризманн: Я тоже бегаю.
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