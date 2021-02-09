«########». «Нет, это ты ########». Пике и Гризманн повздорили во время матча с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» и нападающий «блауграны» устроили перепалку в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (1:4).

Перед угловым парижан на 38-й минуте Пике обратился к партнерам с претензией о том, что у «Барселоны» не получается долго владеть мячом.

Пике: Ни одного гребаного долгого периода владения, черт возьми. ##### (блин), соберитесь!

Гризманн: Полегче.

Пике: Ни одного приличного периода владения, черт возьми.

Гризманн: Хватит, Джери, спокойно.

Пике: Черт возьми, Гризи, это ###### (очень плохо).

Гризманн: ######## (отвали).

Пике: Нет, это ты ######## (отвали). Мы так страдаем уже пять минут.

Гризманн: Не ори.

Пике (после вмешательства Лангле): Охренеть, мы носимся как сумасшедшие.

Гризманн: Я тоже бегаю.

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