Чемпионат мира по биатлону-2021. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 12-м, Йоханнес Бо – 28-м, Елисеев – 41-м, Лагрейд – 66-м, Гараничев – 81-м

17 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.
- Дата проведения
- 17 февраля, 16.30
17 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.
|1
|Кристиан Гоу
|2
|Жереми Финелю
|3
|Йеспер Нелин
|4
|Михаил Усов
|5
|Эмильен Жакелен
|6
|Корнел Пукьяну
|7
|Тарьей Бо
|8
|Флоран Клод
|9
|Мартин Понсилуома
|10
|Тсукаса Кобоноки
|11
|Джейк Браун
|12
|Александр Логинов
|13
|Артем Тищенко
|14
|Александр Мухин
|15
|Кентен Фийон-Майе
|16
|Миха Довжан
|17
|Доминик Виндиш
|18
|Владимир Илиев
|19
|Симон Эдер
|20
|Кароль Домбровски
|21
|Йоханнес Дале
|22
|Калев Эрмитс
|23
|Симон Дестье
|24
|Гжегож Гузик
|25
|Себастьян Самуэльссон
|26
|Михал Шима
|27
|Дмитрий Лазовский
|28
|Йоханнес Бо
|29
|Якуб Штвртецки
|30
|Яков Фак
|31
|Алекс Цисар
|32
|Лукас Хофер
|33
|Апостолос Ангелис
|34
|Пеппе Фемлинг
|35
|Александр Патриюк
|36
|Фабьен Клод
|37
|Кресимир Црнкович
|38
|Винни Фонтейн
|39
|Михал Крчмарж
|40
|Ставре Яда
|41
|Матвей Елисеев
|42
|Андржей Нендза-Кубинец
|43
|Беньямин Вегер
|44
|Скотт Гоу
|45
|Георге Бута
|46
|Антон Смольский
|47
|Лейф Нордгрин
|48
|Павел Магазеев
|49
|Бенедикт Долль
|50
|Рене Захна
|51
|Витаутас Строля
|52
|Дюджин Чхои
|53
|Сергей Сирик
|54
|Давид Коматц
|55
|Шома Дьяллаи
|56
|Дмитрий Пидручный
|57
|Томаш Хасилла
|58
|Дидье Бьона
|59
|Роберто Пикерас Гарсия
|60
|Димитар Герджиков
|61
|Арнд Пайффер
|62
|Дамир Растич
|63
|Туомас Харьюла
|64
|Роман Реес
|65
|Тьерри Ланже
|66
|Стурла Хольм Лагрейд
|67
|Косуке Озаки
|68
|Адам Раннелс
|69
|Ондржей Моравец
|70
|Серафин Вистнер
|71
|Шон Доэрти
|72
|Роберт Хелдна
|73
|Феликс Ляйтнер
|74
|Матей Балога
|75
|Артем Прима
|76
|Антон Синапов
|77
|Томмазо Джакомель
|78
|Николаос Цурекас
|79
|Сергей Бочарников
|80
|Томас Каукенас
|81
|Евгений Гараничев
|82
|Данил Белецкий
|83
|Су-Ен Ли
|84
|Рок Трсан
|85
|Марцин Швайнош
|86
|Йоханнес Кюн
|87
|Том Лахайе-Гоффар
|88
|Олли Хииденсало
|89
|Эдгарс Мисе
|90
|Рауль Антонио Флоре
|91
|Пол Шоммер
|92
|Юлиан Эберхард
|93
|Тревор Кирс
|94
|Мартин Егер
|95
|Теро Сеппяля
|96
|Карим Халили
|97
|Андрей Расторгуев
|98
|Владимир Оряшков
|99
|Максим Воробей
|100
|Милан Земличка
|101
|Антон Дудченко