Чемпионат мира по биатлону-2021. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 12-м, Йоханнес Бо – 28-м, Елисеев – 41-м, Лагрейд – 66-м, Гараничев – 81-м

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17 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Дата проведения
17 февраля, 16.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Поклюка, Словения. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Кристиан Гоу
2  Жереми Финелю
3  Йеспер Нелин
4  Михаил Усов
5  Эмильен Жакелен
6  Корнел Пукьяну
7  Тарьей Бо
8  Флоран Клод
9  Мартин Понсилуома
10  Тсукаса Кобоноки
11  Джейк Браун
12  Александр Логинов
13  Артем Тищенко
14  Александр Мухин
15  Кентен Фийон-Майе
16  Миха Довжан
17  Доминик Виндиш
18  Владимир Илиев
19  Симон Эдер
20  Кароль Домбровски
21  Йоханнес Дале
22  Калев Эрмитс
23  Симон Дестье
24  Гжегож Гузик
25  Себастьян Самуэльссон
26  Михал Шима
27  Дмитрий Лазовский
28  Йоханнес Бо
29  Якуб Штвртецки
30  Яков Фак
31  Алекс Цисар
32  Лукас Хофер
33  Апостолос Ангелис
34  Пеппе Фемлинг
35  Александр Патриюк
36  Фабьен Клод
37  Кресимир Црнкович
38  Винни Фонтейн
39  Михал Крчмарж
40  Ставре Яда
41  Матвей Елисеев
42  Андржей Нендза-Кубинец
43  Беньямин Вегер
44  Скотт Гоу
45  Георге Бута
46  Антон Смольский
47  Лейф Нордгрин
48  Павел Магазеев
49  Бенедикт Долль
50  Рене Захна
51  Витаутас Строля
52  Дюджин Чхои
53  Сергей Сирик
54  Давид Коматц
55  Шома Дьяллаи
56  Дмитрий Пидручный
57  Томаш Хасилла
58  Дидье Бьона
59  Роберто Пикерас Гарсия
60  Димитар Герджиков
61  Арнд Пайффер
62  Дамир Растич
63  Туомас Харьюла
64  Роман Реес
65  Тьерри Ланже
66  Стурла Хольм Лагрейд
67  Косуке Озаки
68  Адам Раннелс
69  Ондржей Моравец
70  Серафин Вистнер
71  Шон Доэрти
72  Роберт Хелдна
73  Феликс Ляйтнер
74  Матей Балога
75  Артем Прима
76  Антон Синапов
77  Томмазо Джакомель
78  Николаос Цурекас
79  Сергей Бочарников
80  Томас Каукенас
81  Евгений Гараничев
82  Данил Белецкий
83  Су-Ен Ли
84  Рок Трсан
85  Марцин Швайнош
86  Йоханнес Кюн
87  Том Лахайе-Гоффар
88  Олли Хииденсало
89  Эдгарс Мисе
90  Рауль Антонио Флоре
91  Пол Шоммер
92  Юлиан Эберхард
93  Тревор Кирс
94  Мартин Егер
95  Теро Сеппяля
96  Карим Халили
97  Андрей Расторгуев
98  Владимир Оряшков
99  Максим Воробей
100  Милан Земличка
101  Антон Дудченко

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