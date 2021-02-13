Унаи Эмери: «Испания утрачивает доминирование в Европе, но я верю в наш футбол. Хотел, чтобы «Барса» победила»

Главный тренер порассуждал о доминировании испанских клубов в еврокубках в последние годы.

«В истории футбола случались разные циклы доминирования на европейской арене. Были времена «Милана», «Юнайтед», «Ювентуса», «Баварии» и очень хороший недавний период для испанского футбола.

Такие результаты, как вчера (поражение «Барселоны» от со счетом 1:4 – прим.), указывают на начало утраты этого доминирования. Теперь пришло время других, но я верю в испанский футбол и хочу, чтобы лига становилась сильнее.

Я хотел, чтобы победила «ПСЖ». Того же желаю «Севилье», «Реалу» и другим испанским клубам», – сказал Эмери.

«Реалу» четырежды удалось выиграть Лигу чемпионов за последние 10 лет (2014, 2016, 2017, 2018), в 2015-м трофей взяла «Барселона». «Севилья» за 10 лет четырежды выиграла Лигу Европы.

«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза