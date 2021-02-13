«Эвертон» – «Манчестер Сити» – 1:1. Ришарлисон сравнял! Онлайн-трансляция

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«Эвертон» принимает «Манчестер Сити» в рамках перенесенного матча 16-го тура Премьер-лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Эвертон – Манчестер Сити 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
17 февраля, 23.15, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Фоден, 1:1 – 37 Ришарлисон.
ЭвертонПикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон, Дэвис, Ивоби, Дукуре, Мина (Коулмэн, 18), Ришарлисон.
Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Уокер, Родри, Фоден, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Дукуре (28), Ришарлисон (45).

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