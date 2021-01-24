Промес может присоединиться к «Спартаку» на последнем сборе. Согласовывают график платежей и финансовые гарантии

Стало известно, почему полузащитник еще не перешел в «Спартак» из «Аякса».

По информации «РБ Спорт», согласование трансфера 29-летнего хавбека с клубом из Нидерландов продолжается – это касается графика разбивки платежей и финансовых гарантий при возможном форс-мажоре при переходе футболиста.

Но ничего критичного нет – Промес должен перейти в «Спартак» до конца трансферного окна, которое закроется 25 февраля.

Пока под вопросом прилет Промеса в ОАЭ – сбор красно-белых завершается 8 февраля.

Вероятнее всего, Промес должен присоединиться к команде на последнем перед рестартом сборе, который пройдет либо в Сочи, либо в Москве.

«По месту сбора все будет зависеть от решения главного тренера команды . Как он решит, так и будет.

Клуб запланировал сбор, забронировал отель в Сочи в период с 12 по 18 февраля», – сказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Завершающий сбор может состояться в Тарасовке, а не в Сочи, если погода в Москве в этот период будет комфортной и обойдется без холодов.

Ранее сообщалось, что за аренду Промеса заплатит 500 тысяч евро, а опция выкупа игрока за 9 миллионов евро не будет обязательной. Зарплата Промеса в «Спартаке» составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

Промес уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Каким Промес запомнился в Москве?