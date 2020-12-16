Лавров о матче «Сочи» – «Спартак»: «Я против того, чтобы обзываться. Это не русское отношение к гостям»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий по поводу скандального матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами.

В ООН, кстати сказать, резолюции, которые мы продвигаем и которые получают подавляющее число голосов, только США и Украина голосуют против, посвящены борьбе с любыми формами возрождения нацизма, неонацизма, ксенофобии, расизма и любых других форм нетерпимости.

Параллельно в ООН принимается интересная резолюция, которая затрагивает эту проблему уже через позитив – к более здоровой, лучшей и счастливой жизни, через развитие спорта и олимпийских идеалов. Там тоже подчеркивается неприемлемость какого-либо рода дискриминации.

Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям», – сказал Лавров.

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