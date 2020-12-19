За Кокорина «Фиорентина» предложит «Спартаку» около 5 млн евро. Зарплата – меньше 3 млн евро («РБ-Спорт»)

Форвард все же может перейти в клуб Серии А, сообщает «РБ-Спорт».

в ближайшее время сделает предложение московскому клубу – оно составит около пяти миллионов евро.

В Италии нападающий, если согласится на переход, будет зарабатывать менее трех миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин забил 2 гола с пенальти за 8 матчей в . Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Кокорина есть вариант с «Ростовом». Он может войти в сделку по Норманну («Чемпионат»)

«Ростов» не собирается подписывать Кокорина («СЭ»)