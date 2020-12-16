«Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина

«Сочи» хочет подписать форварда «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Клуб ведет переговоры с красно-белыми о выкупе 29-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», – сказал источник.

Кокорин выступал в аренде за «Сочи» во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом футболист стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком».

В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.

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