«Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Чемпионат.com Сочи Футбол

«Сочи» хочет подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

Клуб ведет переговоры с красно-белыми о выкупе 29-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», – сказал источник.

Кокорин выступал в аренде за «Сочи» во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом футболист стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком».

В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.

«Спартак» в 2020-м: снятие с чемпионата, появление Заремы, перчатка Газизова, Кокорин и Мальдивы 🏝

Хотите бесплатно смотреть АПЛ? Сыграйте в игру к следующему туру и получите подписку на Okko Спорт

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья