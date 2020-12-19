«Ростов» не собирается подписывать Кокорина («СЭ»)

«Ростов» не заинтересован в трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Руководство донского клуба не намерено приобретать 29-летнего нападающего, а также не рассматривает вариант с его включением в сделку по хавбеку Матиасу Норманну, сообщает «Спорт-Экспресс».
Рыночная цена норвежца составляет около 15 млн евро, в перспективе «Ростов» собирается продать его в Европу с учетом пожеланий самого футболиста, приоритет – АПЛ.
В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, забил два гола (оба – с пенальти) и отдал результативную передачу.