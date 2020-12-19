«Ростов» не собирается подписывать Кокорина («СЭ»)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Матиас Норманн Спорт-Экспресс Футбол

«Ростов» не заинтересован в трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Руководство донского клуба не намерено приобретать 29-летнего нападающего, а также не рассматривает вариант с его включением в сделку по хавбеку Матиасу Норманну, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рыночная цена норвежца составляет около 15 млн евро, в перспективе «Ростов» собирается продать его в Европу с учетом пожеланий самого футболиста, приоритет – АПЛ.

В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, забил два гола (оба – с пенальти) и отдал результативную передачу.

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