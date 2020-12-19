У Кокорина есть вариант с «Ростовом». Он может войти в сделку по Норманну («Чемпионат»)

Нападающий Александр Кокорин может оказаться в в рамках сделки по переходу полузащитника Матиаса Норманна в «Спартак», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, – обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что «Сочи» ведет переговоры со о покупке Кокорина в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Кокорин провел 8 матчей в , забил два гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.