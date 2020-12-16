Левандовски – лучший игрок 2020 года, Роналду – 5-й, Месси – 10-й (Marca)

Испанская газета Marca составила традиционный рейтинг лучших футболистов по итогам года.
Первое место в списке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски, на втором месте его одноклубник – хавбек Йозуа Киммих. Третий – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что в топ-10 нет ни одного игрока АПЛ.
При этом во вторую десятку рейтинга от Marca вошли пять футболистов Премьер-лиги – защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (12-й), хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне (13-й), защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (15-й), Тиаго Алькантара (17-й, «Ливерпуль» / «Бавария») и Садьо Мане из «Ливерпуля» (19-й).
Топ-10 рейтинга от Marca:
1. Роберт Левандовски (форвард, «Бавария»)
2. Йозуа Киммих (полузащитник, «Бавария»)
3. Килиан Мбаппе (форвард, «ПСЖ»)
4. Серхио Рамос (защитник, «Реал»)
5. Криштиану Роналду (форвард, «Ювентус»)
6. Неймар (форвард, «ПСЖ»)
7. Карим Бензема (форвард, «Реал»)
8. Мануэль Нойер (вратарь, «Бавария»)
9. Эрлинг Холанд (форвард, «Боруссия» Дортмунд)
10. Лионель Месси (форвард, «Барселона»)