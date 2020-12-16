Левандовски – лучший игрок 2020 года, Роналду – 5-й, Месси – 10-й (Marca)

Испанская газета Marca составила традиционный рейтинг лучших футболистов по итогам года.

Первое место в списке занял форвард «Баварии» , на втором месте его одноклубник – хавбек Йозуа Киммих. Третий – нападающий . Стоит отметить, что в топ-10 нет ни одного игрока АПЛ.

При этом во вторую десятку рейтинга от Marca вошли пять футболистов Премьер-лиги – защитник «Ливерпуля» (12-й), хавбек Кевин де Брюйне (13-й), защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (15-й), (17-й, «Ливерпуль» / «Бавария») и из (19-й).

Топ-10 рейтинга от Marca:

1. Роберт Левандовски (форвард, «Бавария»)

2. Йозуа Киммих (полузащитник, «Бавария»)

3. Килиан Мбаппе (форвард, «ПСЖ»)

4. (защитник, «Реал»)

5. (форвард, «Ювентус»)

6. Неймар (форвард, «ПСЖ»)

7. (форвард, )

8. (вратарь, «Бавария»)

9. (форвард, )

10. (форвард, «Барселона»)