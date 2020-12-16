Роналду, Златан и Лукаку претендуют на приз лучшему форварду Серии А-2019/20, Гасперини и Индзаги – тренеру (AIC)

Ассоциация игроков Италии (AIC) объявила претендентов на награды в ряде номинаций по итогам минувшего сезона Серии А.

Победители будут выбраны в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, арбитров и журналистов. Призы будут вручены лауреатам в ходе мероприятия Gran Gala del Calcio.

Лучший голкипер: («Милан»), («Интер»), («Ювентус»).

Лучший защитник: («Лацио»), , (оба – «Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Джованни Ди Лоренцо, (оба – ), («Милан»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс («Аталанта»).

Лучший полузащитник: Софьян Амрабат ( , сейчас – ), («Интер»), («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус», сейчас – «Барселона»), («Аталанта»), («Сассуоло»), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба – «Лацио»), Деян Кулусевски («Парма», сейчас – «Ювентус»).

Лучший нападающий: Златан Ибрагимович («Милан»), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»).

Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио».

Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.