Роналду, Златан и Лукаку претендуют на приз лучшему форварду Серии А-2019/20, Гасперини и Индзаги – тренеру (AIC)

Теги Интер Милан Парма Лацио Аталанта Фиорентина Леонардо Бонуччи Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Верона Алехандро Гомес Джан Пьеро Гасперини Самир Ханданович Роберто Де Дзерби Войчех Шченсны Чиро Иммобиле Даниэле Орсато Джанлука Рокки Хуан Куадрадо Ромелу Лукаку Сассуоло Стефан де Врей Луис Альберто Йосип Иличич Ассоциация футболистов Италии Джанпаоло Кальварезе Франческо Ачерби Пауло Дибала Калиду Кулибали Ханс Хатебур Софьян Амрабат Николо Барелла Робин Гозенс Тео Эрнандес Сергей Милинкович-Савич Джанлуиджи Доннарумма Родриго Бентанкур Мануэль Локателли Джованни Ди Лоренцо Деян Кулусевски Футбол

Ассоциация игроков Италии (AIC) объявила претендентов на награды в ряде номинаций по итогам минувшего сезона Серии А.

Победители будут выбраны в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, арбитров и журналистов. Призы будут вручены лауреатам в ходе мероприятия Gran Gala del Calcio.

Лучший голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Войчех Шченсны («Ювентус»).

Лучший защитник: Франческо Ачерби («Лацио»),  Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба – «Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба – «Наполи»), Тео Эрнандес («Милан»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс («Аталанта»).

Лучший полузащитник: Софьян Амрабат («Верона», сейчас – «Фиорентина»), Николо Барелла («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус», сейчас – «Барселона»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба – «Лацио»), Деян Кулусевски («Парма», сейчас – «Ювентус»).

Лучший нападающий: Златан Ибрагимович («Милан»), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»).

Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио».

Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.

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