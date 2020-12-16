Роналду, Златан и Лукаку претендуют на приз лучшему форварду Серии А-2019/20, Гасперини и Индзаги – тренеру (AIC)

Ассоциация игроков Италии (AIC) объявила претендентов на награды в ряде номинаций по итогам минувшего сезона Серии А.
Победители будут выбраны в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, арбитров и журналистов. Призы будут вручены лауреатам в ходе мероприятия Gran Gala del Calcio.
Лучший голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Войчех Шченсны («Ювентус»).
Лучший защитник: Франческо Ачерби («Лацио»), Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба – «Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба – «Наполи»), Тео Эрнандес («Милан»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс («Аталанта»).
Лучший полузащитник: Софьян Амрабат («Верона», сейчас – «Фиорентина»), Николо Барелла («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус», сейчас – «Барселона»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба – «Лацио»), Деян Кулусевски («Парма», сейчас – «Ювентус»).
Лучший нападающий: Златан Ибрагимович («Милан»), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»).
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»).
Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио».
Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.