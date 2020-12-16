Гвардиола был назван тренером века 34% фанатов на Globe Soccer Awards. За Зидана проголосовали 30%, за Фергюсона – 27%

Американское издание ESPN опубликовало результаты голосования болельщиков в номинации «Тренер века» от Globe Soccer Awards.
Согласно этим сведениям, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, победивший в номинации, набрал 34% голосов болельщиков.
Зинедин Зидан, работающий с «Реалом» и занявший второе место, набрал 30% голосов. Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон получил 27% голосов.
Также на приз претендовал главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Он занял 4-е место в голосовании.
Гвардиола – лучший тренер XXI века, Флик – 2020 года (Globe Soccer Awards)