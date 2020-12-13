«Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по Тедеско. Тренера дисквалифицировали на 3 игры

«Спартак» оспорит решение КДК РФС по главному тренеру команды .

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб подаст апелляцию на решение, согласно которому тренер дисквалифицирован на три матча после инцидента, случившегося на матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Представители красно-белых ждут полный текст решения КДК с мотивировочной частью. После его изучения апелляция будет подана.

Напомним, что Тедеско обвинил тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении расизма. Также он показывал характерный жест (шелест купюр – прим. Sports.ru) в сторону скамейки запасных южан.

После финального свистка немец вступил в конфликт с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым.

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев послал Тедеско (а хотел пожать руку), Жоаозиньо ударил Хинкеля

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