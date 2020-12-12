Арбитр матча «Сочи» – «Спартак» был в ресторане с представителями хозяев после игры. Панина отстранят («СЭ»)

Судья Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Премьер-лиги – «Спартак» (1:0), будет отстранен от работы на неопределенный срок, утверждает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что Панин через несколько часов после игры в Сочи был замечен в отеле города, где он распивал спиртные напитки в компании представителей «Сочи».

посчитал такое поведение арбитра неприемлемым и нарушающим внутренний кодекс арбитра. Сам Панин произошедшее отрицает.

Напомним, что у после игры возникли вопросы по решениям судьи. Позже ЭСК РФС поддержала все спорные решения Панина.

Источник «Чемпионата» подтвердил информацию о контактах судьи с представителями «Сочи».

«Панин действительно был замечен в ресторане с представителями «Сочи», но пил ли он сам, сколько с ними сидел – неизвестно.

По его словам, он не пил алкоголь, имел короткое, пятиминутное общение с представителем клуба», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

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