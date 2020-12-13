Александр Шмурнов: «РПЛ превратила Тедеско в неврастеника. Давление на иностранца – самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол»

Комментатор Александр Шмурнов отреагировал на трехматчевую дисквалификацию тренера «Спартака» Доменико Тедеско по итогам игры 18-го тура с «Сочи» (0:1).

«Дисквалификация Доменико Тедеско на 3 матча по итогам «сочинской свары» – очень печальный итог.

Кто-то скажет: а чего тут волноваться, скорее всего, он и так бы в феврале к матчам во главе «Спартака» не вернулся. Да в том-то и дело, что все наоборот. У меня такое чувство, что эти склоки и стали последней каплей в принятии решения не продлевать контракт.

Мне кажется, в Германии Тедеско вообще не стал бы себя так вести, да и не вел, пока работал в «Шальке». Там он тоже нервничал, но дело было в футболе.

Российская лига превратила Тедеско в неврастеника – он стал метаться вдоль бровки, налетая на судей и в их лице на весь наш футбольный мир потому, что чувствовал: что-то ведь не так, что-то тут не чисто. А потом себя окончательно в этом убедил и начал переходить границы.

Это очень печально, потому что давление на иностранца – самое некрасивое, что мог сотворить наш футбол. Я даже не о том, что Тедеско прибавил в «Спартаке» и с ним прибавил «Спартак» и потому, дескать, его и начали выдавливать.

Просто у нас к иностранным специалистам, которые занимают чьи-то места, которые ведут себя не так, как остальные, которые требуют к себе правильного подхода, и вообще ждут от нас честной и справедливой игры и жизни, всегда относились сложно, если не сказать жестоко.

Вы почитайте «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова. Если у вас, конечно, с нервишками все в порядке», – написал Шмурнов.

Напомним, Тедеско после матча заявил о решении не продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до конца сезона.

В повести Андрея Платонова «Епифанские шлюзы» рассказывается об инженере из Англии Бертране Парри. Герой произведения руководил постройкой гидротехнических сооружений в российской глубинке во время царствования Петра I, но в итоге был казнен.

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