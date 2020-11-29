Одемвинги о румынском судье: «Во время ЧМ-2018 все любили друг друга, а сейчас опять расизм»

Бывший форвард «Локомотива» высказался о скандале, случившемся во время заключительного матча группового этапа чемпионов между турецким клубом и «ПСЖ».

Резервный арбитр использовал слово «черный» в отношении тренера Пьера Вебо. После этого матч был остановлен, команды отказались возобновлять встречу. Игра была проведена заново день спустя, она завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:1.

«Я думаю, что это расизм. Не в жесткой форме, но его проявление все же было. Одно радует, что дискуссии идут. Расизм – не норма, это не то, что мы должны терпеть. Человечество нуждается в исцелении, но это долгий вопрос.

Мы все футбольная семья. Все команды многонациональны, у игроков друг с другом нет этой проблемы, но почему она есть у фанатов и некоторых судей? Это влияние снаружи, оно портит нашу игру. Во время чемпионата мира-2018 все любили друг друга, но потом мы опять начинаем вести дискуссии на эту тему.

ФИФА должна принять жесткие меры, а судью нельзя допускать к футбольной семье. Надо наконец начать бороться, а не только говорить об одном и том же. Я по натуре мягкий человек, но верю, что жесткие меры работают. Если их использовать, то результат будет.

Надо спросить у того арбитра, что он имел в виду. Он хотел унизить? Или это стало частью нормы и культуры? Почему африканцы между собой позволяют говорить такие слова, но когда слышат их от других, то обижаются? Надо выбрать исходную позицию», – сказал Одемвинги в эфире передачи «Все на футбол! Афиша».

«ПСЖ» и «Истанбул» слушали гимн ЛЧ на одном колене в центре круга. Нарушили традицию, чтобы подчеркнуть единение