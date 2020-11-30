Рафаэл ван дер Варт: «Марадона – лучший в истории. Месси – чемпион, но он не добился бы успеха с условным «Гамбургом», как Диего с «Наполи» и Аргентиной»

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт назвал лучшим футболистом всех времен.

«Ромарио был моим кумиром, но Марадона – лучший в истории. Марадона сделал с «Наполи» нечто уникальное. Благодаря ему они выиграли два скудетто, чего клуб больше никогда не добивался.

Месси – чемпион, но, поверьте мне, если бы он перешел в клуб вроде «Гамбурга», то да, команда прибавила бы, но он не добился бы успеха, как Диего с «Наполи» и Аргентиной», – сказал ван дер Варт в интервью Tuttosport.

Марадона – лучший дриблер с феноменальным количеством голов и ассистов. Но разве правда, что он выигрывал Серию А в одиночку?