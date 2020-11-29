Джанаев протягивал руку Тедеско. Тренер «Спартака» держал руки в карманах

Теги Спартак премьер-лига Россия Сослан Джанаев Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Появился кадр момента, с которого начался конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым после матча 18-го тура РПЛ между клубами (0:1).

На снимке видно, как голкипер протягивает 35-летнему специалисту руку, однако Тедеско не отвечает и держит руки в карманах. По словам Джанаева, после этого тренер «Спартака» начал обвинять его в симуляции.

Некоторое время назад Тедеско выступил с заявлением по сложившейся ситуации.

Фото: «Спорт-Экспресс»

«Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот грубо оттолкнул его. Началась заваруха». Тренер «Сочи» о конфликте после матча со «Спартаком»

Тедеско – Джанаеву в подтрибунке: «Сколько денег?!»

Джанаев о Тедеско: «Нужно покультурнее себя вести. Тем более, в чужой стране. Ты не у себя дома»

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