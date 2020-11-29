«Сочи» о Тедеско в ситуации с Джанаевым: «Считаем такое поведение неспортивным, место эмоциям – на поле»

«Сочи» выступил с заявлением по поводу конфликта в подтрибунном помещении между Доменико Тедеско и Сосланом Джанаевым после матча 18-го тура со «Спартаком» (1:0).

«Футбольный клуб «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей – уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча.

Мы хотели бы дать разъяснения касательно инцидента, произошедшего по окончании встречи со «Спартаком» в подтрибунном помещении. Наш капитан после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей за проведенный матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям – на поле.

В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Спартак», которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе «Фишт». Футбол для вас, для болельщиков! Ждем вас на нашей арене в новом сезоне.

Мы искренне надеемся, что неприятный инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь выйдут спортивные результаты и происходящее на футбольном поле», – говорится в заявлении «Сочи».

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