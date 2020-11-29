Тедеско – Джанаеву в подтрибунке: «Сколько денег?!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сослан Джанаев Доменико Тедеско Чемпионат.com Сочи Футбол

Стали известны подробности конфликта главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и вратаря «Сочи» Сослана Джанаева после матча 18-го тура РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», в распоряжении которого есть видео, в подтрибунном помещении Тедеско высказал Джанаеву за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у вратаря на русском: «Сколько денег?! Сколько?!». На это Джанаев ответил: «Ты чего рассказываешь?».

Видео: «Чемпионат»

Очевидцы из «Сочи» рассказали, что именно после этих слов Тедеско начался конфликт, так как штаб «Спартака» тоже начал предъявлять претензии Джанаеву. Как уточняют очевидцы, драки не было, была обычная толкучка.

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев, похоже, послал Тедеско, а Жоаозиньо ударил его помощника

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