«Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот грубо оттолкнул его. Началась заваруха». Тренер «Сочи» о конфликте после матча со «Спартаком»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал стычку после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0), которая произошла в подтрибунном помещении.

Главный тренер Доменико Тедеско сообщил, что один из футболистов соперника пнул его ассистента .

– Что произошло под трибунами между Хинкелем, ассистентом Тедеско, и одним из игроков ?

– Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха.

Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал – наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями, – сказал Фоменко.

Доменико Тедеско: «Игрок «Сочи» пнул Хинкеля в конце матча. Не могу поверить»