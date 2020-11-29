Евсеев о «Спартаке»: «Завуалировать поражение истерией... «Сочи» выиграл на поле, а не за его пределами»

Бывший главный тренер «Уфы» высказался о скандале, случившемся на матче 18-го тура между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

«Был на матче «Сочи» – «Спартак» и все видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать.

Знаете, когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру – это одно. То, что люди видят – другое.

Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...

Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами. И еще что хочу сказать: у нас все говорят, что русским тренерам надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника.

Вчера мы снова увидели чудо: как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападащего. Способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт», – написал Евсеев.

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