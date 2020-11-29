Нобель Арустамян: «Де-факто Зарема стала гендиректором, кажется. И это круто. «Спартак» – крутой, непредсказуемый сериал»

Журналист Нобель Арустамян высказался о влиянии в «Спартаке» , спутницы владельца команды Леонида Федуна.

«Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака». И это круто. Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором?

Как говорят про Цорна? Его уволили, потому что он ослушался Зарему. Получается ходьба по кругу. Тогда уже пусть будет Зарема.

«Спартак» – это такой очень крутой и непредсказуемый сериал. И в принципе уже все от этого кайфуют. «Спартак» – самая популярная команда страны, я это говорю всегда», – сказал Арустамян в интервью «РБ-Спорт».

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