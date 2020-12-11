Аскаров, Подколзин, Амиров и Чинахов вошли в состав сборной России на МЧМ-2021

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Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат мира-2021.

Турнир пройдет с 25 декабря 2020 годя по 5 января 2021 года.

В окончательный список вошли 25 игроков.

ВратариЯрослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

ЗащитникиРоман Бычков («Локомотив»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

НападающиеМихаил Абрамов («Викториявилль»), Родион Амиров, Данил Башкиров (оба – «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Василий Пономарев («Шоуиниган»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).

Таким образом, расположение сборной покинули вратарь Вадим Жеренко («Динамо»), защитники Александр Кирпичников («Трактор»), Иван Рогов («Северсталь»), а также нападающий Тахир Мингачев (ЦСКА).

Штаб сборной России: глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Игорь Ларионов, старший тренер Владимир Потапов, тренеры Владимир Филатов и Сергей Голубович, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по ОФП Филипп Арзамазов, спортивный директор Олег Куприянов, координатор штаба Даниил Куприянов, начальник команды Владислав Шулья, аналитик Василий Казанов, врач команды Валерий Егоров, массажист Ян Воробьев, менеджер по экипировке Алексей Милов, пресс-атташе Андрей Рыжиков и менеджер по маркетингу Николай Дулев.

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