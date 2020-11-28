Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая присоединилась к команде тренеров академии Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что чемпионка в команде вошла в число специалистов его академии.

«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал.

Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона – мощь», – написал Плющенко.

С 2009 по 2015 год Липницкая тренировалась у Этери Тутберидзе, после чего перешла к Алексею Урманову.

После окончания карьеры в 2017-м вместе с Еленой Ильиных она тренировала в собственной академии фигурного катания. Сейчас обе фигуристки перешли на работу в академию Плющенко.

Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него

Плющенко и его академия властвуют в фигурке: не только забирают звезд, но и строят катки – с землей помогает Собянин