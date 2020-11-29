«В футболе нет места расизму и национализму». «Спартак» об инциденте с Тедеско и тренером «Сочи»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации, которая произошла в матче чемпионата России против «Сочи» (0:1).

«В перерыве матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» – «Спартак» имел место вопиющий случай.

Тренер вратарей «Сочи» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес .

В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму!

Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», – говорится в заявлении «Спартака».

Напомним, в перерыве матча «Сочи» – «Спартак» у Тедеско возник конфликт с Бородиным. После игры Доменико рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна, и я могу уехать», – сообщил тренер.

Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев послал Тедеско (а хотел пожать руку), Жоаозиньо ударил Хинкеля