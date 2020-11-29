РФС признал ошибку Казарцева в матче «Ротор» – «Уфа»: «Непрофессиональные арбитры не должны судить»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Ротор Уфа Василий Казарцев Р-Спорт Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц признал, что арбитр Василий Казарцев допустил ошибку в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой» (1:0).

На 69-й минуте арбитр Казарцев не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку нападающему волгоградцев Беке Микелтадзе в штрафной.

– Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка [этого арбитра], видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации.

Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

– Можно ли отстранить от футбола Казарцева?

– Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определенные факты выявлены и шло серьезное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно, – заявил глава судейского комитета.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер» (по клику откроется крупное изображение)

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