Аделина Сотникова: «Не удивлюсь, если со временем Загитова станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова оценила работу чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Слышала, что многие ее критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает.

Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, все наладится.

Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев», – сказала Сотникова.

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