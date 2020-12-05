Аделина Сотникова: «Не удивлюсь, если со временем Загитова станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию оценила работу чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой в роли ведущей шоу .

«Слышала, что многие ее критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает.

Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, все наладится.

Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев», – сказала Сотникова.

Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились