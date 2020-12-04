Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса

На исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) состоялись выборы президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

За генерального секретаря бокса России Умара Кремлева отдали свои голоса 86 из 153 делегатов.

«Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксерского сообщества – это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра.

Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта.

Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев.

Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года – средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», – заявил Кремлев.

Бокс нуждается в реформах: там много непонятных поясов, странное судейство, коррупция и некомпетентность руководителей

Умар Кремлев утвержден кандидатом на пост президента AIBA