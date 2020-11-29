Бородин о перепалке с Тедеско: «Сказал ему: «It’s our place. It’s our Colosseum». Он показывал жесты с денежными знаками»

Тренер вратарей «Сочи» рассказал о перепалке с главным тренером «Спартака» .

– Как произошла перепалка?

– После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведем, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum» («Это наша земля. Это наш Колизей» – прим. Sports.ru). То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой – это все домыслы.

– А дальше что было?

– В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов, говори что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле, и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.

– Фразу «Поезжайте домой» вы не говорили?

– Нет, резервный судья все слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать все прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом.

Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо – тоже можно предъявить претензии, – сказал Бородин.

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев послал Тедеско (а хотел пожать руку), Жоаозиньо ударил Хинкеля