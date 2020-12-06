Кубок мира. Гонка преследования. Дале стартует первым, Логинов – 20-м, Латыпов – 21-м, Гараничев – 29-м

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12 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Дата проведения
12 декабря, 16.45
Онлайн гонки

Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Дале
2  Кентен Фийон-Майе
3  Фабьен Клод
4  Йоханнес Бо
5  Себастьян Самуэльссон
6  Эмильен Жакелен
7  Ветле Шостад Кристиансен
8  Бенедикт Долль
9  Стурла Хольм Лагрейд
10  Эрик Лессер
11  Тарьей Бо
12  Феликс Лейтнер
13  Симон Эдер
14  Антонин Гигонна
15  Мартин Понсилуома
16  Теро Сеппяля
17  Роман Реес
18  Олли Хииденсало
19  Пеппе Фемлинг
20  Александр Логинов
21  Эдуард Латыпов
22  Давид Коматц
23  Филипп Хорн
24  Антон Смольский
25  Эрленд Овренг Бьонтегорд
26  Беньямин Вегер
27  Рок Трсан
28  Яков Фак
29  Евгений Гараничев
30  Артем Прима
31  Михал Крчмарж
32  Матвей Елисеев
33  Йеспер Нелин
34  Юлиан Эберхард
35  Йоханнес Кюн
36  Андрей Расторгуев
37  Томас Бормолини
38  Ондржей Моравец
39  Димитар Герджиков
40  Шон Доэрти
41  Якуб Штвртецки
42  Пол Шоммер
43  Симон Дестье
44  Тсукаса Кобоноки
45  Якко Олави Ранта
46  Харальд Леммерер
47  Миха Довжан
48  Доминик Виндиш
49  Витаутас Строля
50  Лукас Хофер
51  Калев Эрмитс
52  Антон Дудченко
53  Кристиан Гоу
54  Сергей Бочарников
55  Гжегож Гузик
56  Роман Елетнов
57  Антон Бабиков
58  Адам Раннелс
59  Михал Шима
60  Дидье Бьона

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