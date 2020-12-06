Кубок мира. Гонка преследования. Дале стартует первым, Логинов – 20-м, Латыпов – 21-м, Гараничев – 29-м

12 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
- Дата проведения
- 12 декабря, 16.45
12 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
|1
|Йоханнес Дале
|2
|Кентен Фийон-Майе
|3
|Фабьен Клод
|4
|Йоханнес Бо
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Эмильен Жакелен
|7
|Ветле Шостад Кристиансен
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Стурла Хольм Лагрейд
|10
|Эрик Лессер
|11
|Тарьей Бо
|12
|Феликс Лейтнер
|13
|Симон Эдер
|14
|Антонин Гигонна
|15
|Мартин Понсилуома
|16
|Теро Сеппяля
|17
|Роман Реес
|18
|Олли Хииденсало
|19
|Пеппе Фемлинг
|20
|Александр Логинов
|21
|Эдуард Латыпов
|22
|Давид Коматц
|23
|Филипп Хорн
|24
|Антон Смольский
|25
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|26
|Беньямин Вегер
|27
|Рок Трсан
|28
|Яков Фак
|29
|Евгений Гараничев
|30
|Артем Прима
|31
|Михал Крчмарж
|32
|Матвей Елисеев
|33
|Йеспер Нелин
|34
|Юлиан Эберхард
|35
|Йоханнес Кюн
|36
|Андрей Расторгуев
|37
|Томас Бормолини
|38
|Ондржей Моравец
|39
|Димитар Герджиков
|40
|Шон Доэрти
|41
|Якуб Штвртецки
|42
|Пол Шоммер
|43
|Симон Дестье
|44
|Тсукаса Кобоноки
|45
|Якко Олави Ранта
|46
|Харальд Леммерер
|47
|Миха Довжан
|48
|Доминик Виндиш
|49
|Витаутас Строля
|50
|Лукас Хофер
|51
|Калев Эрмитс
|52
|Антон Дудченко
|53
|Кристиан Гоу
|54
|Сергей Бочарников
|55
|Гжегож Гузик
|56
|Роман Елетнов
|57
|Антон Бабиков
|58
|Адам Раннелс
|59
|Михал Шима
|60
|Дидье Бьона