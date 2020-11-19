Артем Дзюба: «Передаю привет Орлову по кличке «Флюгер»

Нападающий ответил на критику комментатора и журналиста Геннадия Орлова после дубля в ворота «Динамо» (3:1) в 18-м туре .

«Спасибо большое всем, кто сегодня пришел за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто.

И, кстати, хотел еще привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!» – сказал Дзюба.

Орлов в последнее время сделал несколько критических заявлений об игре Дзюбы.

Геннадий Орлов: «Дзюба, как только он не в форме, он не нужен – он ничего не может сделать. А от него ждут, что будет тащить команду»

Геннадий Орлов: «Дзюбе 32, он не выдерживает темп все 90 минут, а с ним подписали контракт на 3 года. Что дальше-то будет?»

Геннадий Орлов: «У Влашича есть силы, а у Дзюбы нет. Что происходит? Он что, остановился в росте?»

Дзюба и Азмун устроили забег бомбардиров прямо на матче с «Динамо». Артем обогнал с пенальти (снова изящно), Сердар догнал