Артем Дзюба: «Передаю привет Орлову по кличке «Флюгер»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на критику комментатора и журналиста Геннадия Орлова после дубля в ворота «Динамо» (3:1) в 18-м туре РПЛ.
«Спасибо большое всем, кто сегодня пришел за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто.
И, кстати, хотел еще привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «Флюгер». Привет!» – сказал Дзюба.
Орлов в последнее время сделал несколько критических заявлений об игре Дзюбы.
Геннадий Орлов: «Дзюба, как только он не в форме, он не нужен – он ничего не может сделать. А от него ждут, что будет тащить команду»
Геннадий Орлов: «Дзюбе 32, он не выдерживает темп все 90 минут, а с ним подписали контракт на 3 года. Что дальше-то будет?»
Геннадий Орлов: «У Влашича есть силы, а у Дзюбы нет. Что происходит? Он что, остановился в росте?»
Дзюба и Азмун устроили забег бомбардиров прямо на матче с «Динамо». Артем обогнал с пенальти (снова изящно), Сердар догнал