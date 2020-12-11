Фигередо свел бой с Морено на UFC 256 вничью, пояс останется у него. Это вторая защита титула Дейвисона за 22 дня

В Лас-Вегасе на UFC 256 состоялось главное событие вечера.

Чемпион наилегчайшего дивизиона Дейвисон Фигередо свел бой с Брендоном Морено вничью: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс остается у чемпиона.

Фигередо вошел в историю UFC, защитив пояс дважды в столь короткий промежуток времени – 22 дня.

21 ноября Фигередо победил сабмишеном Алекса Переса на UFC 255.

Фигередо проведет вторую защиту титула и войдет в историю UFC, а Фергюсон вернется после поражения Гейджи. Онлайн UFC 256

Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей на UFC 256