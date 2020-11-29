«Челси» проиграл в АПЛ впервые за 10 матчей – «Эвертону» (0:1)

В 12-м туре АПЛ «Челси» проиграл «Эвертону» на выезде (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол забил полузащитник Гильфи Сигурдссон, реализовавший пенальти на 22-й минуте.
Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла в чемпионате Англии впервые за 10 матчей. Это ее второе поражение в сезоне АПЛ – первое случилось в сентябре против «Ливерпуля» (0:2).
В следующем туре «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет 15 декабря.
Для «Эвертона» эта победа стала первой за последние три матча. В следующем туре команда Карло Анчелотти встретится с «Лестером» в гостях – это произойдет 16 декабря.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Гудисон Парк»
- Гол:
- 1:0 – 22, пенальти Сигурдссон.
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Эвертон –
Пикфорд, Мина, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Дукуре, Ивоби (Дэвис, 86), Ришарлисон (Кенни, 90), Кэлверт-Льюин.
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Челси –
Менди, Тиаго Силва, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Ковачич (Гилмор, 82), Маунт, Хавертц (Абрахам, 68), Канте, Жиру, Вернер.
- Предупреждения:
- Ришарлисон (24), Канте (45), Джеймс (59), Тиаго Силва (65), Дукуре (80).