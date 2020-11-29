«Челси» проиграл в АПЛ впервые за 10 матчей – «Эвертону» (0:1)

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Sports.ru Гильфи Сигурдссон Футбол

В 12-м туре АПЛ «Челси» проиграл «Эвертону» на выезде (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол забил полузащитник Гильфи Сигурдссон, реализовавший пенальти на 22-й минуте.

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла в чемпионате Англии впервые за 10 матчей. Это ее второе поражение в сезоне АПЛ – первое случилось в сентябре против «Ливерпуля» (0:2).

В следующем туре «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет 15 декабря.

Для «Эвертона» эта победа стала первой за последние три матча. В следующем туре команда Карло Анчелотти встретится с «Лестером» в гостях – это произойдет 16 декабря.

Эвертон – Челси 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 22, пенальти Сигурдссон.
ЭвертонПикфорд, Мина, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Дукуре, Ивоби (Дэвис, 86), Ришарлисон (Кенни, 90), Кэлверт-Льюин.
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Ковачич (Гилмор, 82), Маунт, Хавертц (Абрахам, 68), Канте, Жиру, Вернер.
Предупреждения:
Ришарлисон (24), Канте (45), Джеймс (59), Тиаго Силва (65), Дукуре (80).

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