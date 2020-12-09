UFC 256: Фигередо против Морено, Фергюсон – Оливейра и другие бои в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе в эти минуты проходит турнир UFC 256.
В главном событии состоится поединок между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигередо (20-1) и Брендоном Морено (18-5-1).
Другие бои:
Тони Фергюсон (26-4) – Чарльз Оливейра (29-8).
Маккензи Дерн (10-1) победила Вирну Яндиробу (16-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Кевин Холланд (21-5) победил Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в первом раунде.
Сирил Гейн (7-0) победил Джуниора Дос Сантоса (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.
Взвешивание UFC 256: Фигередо и Морено показали одинаковый вес, Фергюсон тяжелее Оливейры
Фигередо проведет вторую защиту титула и войдет в историю UFC, а Фергюсон вернется после поражения Гейджи. Онлайн UFC 256