UFC 256: Фигередо против Морено, Фергюсон – Оливейра и другие бои в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе в эти минуты проходит турнир UFC 256.

В главном событии состоится поединок между чемпионом UFC в наилегчайшем весе (20-1) и Брендоном Морено (18-5-1).

Другие бои:

Тони Фергюсон (26-4) – (29-8).

(10-1) победила Вирну Яндиробу (16-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Кевин Холланд (21-5) победил (26-9) нокаутом в первом раунде.

Сирил Гейн (7-0) победил (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.

Взвешивание UFC 256: Фигередо и Морено показали одинаковый вес, Фергюсон тяжелее Оливейры

Фигередо проведет вторую защиту титула и войдет в историю UFC, а Фергюсон вернется после поражения Гейджи. Онлайн UFC 256