Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше 10 голов за сезон («СЭ»)

В контракте форварда Александра Кокорина со «Спартаком» прописаны дополнительные условия, касающиеся забитых голов.
В приложении к контракту содержится пункт о возврате части зарплаты клубу в случае, если игрок не сумеет забить 10 мячей в текущем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».
На данный момент Кокорин забил за «Спартак» 2 гола в РПЛ, оба с пенальти. До конца сезона красно-белые проведут 12 матчей в чемпионате России и минимум одну игру в Бетсити Кубке России.
Ранее сообщалось, что Кокорин зарабатывает в «Спартаке» 3 млн евро в год.