Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше 10 голов за сезон («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Спорт-Экспресс деньги Футбол

В контракте форварда Александра Кокорина со «Спартаком» прописаны дополнительные условия, касающиеся забитых голов.

В приложении к контракту содержится пункт о возврате части зарплаты клубу в случае, если игрок не сумеет забить 10 мячей в текущем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».

На данный момент Кокорин забил за «Спартак» 2 гола в РПЛ, оба с пенальти. До конца сезона красно-белые проведут 12 матчей в чемпионате России и минимум одну игру в Бетсити Кубке России.

Ранее сообщалось, что Кокорин зарабатывает в «Спартаке» 3 млн евро в год.

Опрос

«Краснодар» и «Локо» играют после ЛЧ. Как закончится матч?
2000 голосов
«Краснодар» победит
2.00 Краснодар
Уверены в своем выборе?
Получите беспроигрышную ставку 500 рублей!
Получить 500₽
Будет ничья
3.30 премьер-лига Россия
Уверены в своем выборе?
Получите беспроигрышную ставку 500 рублей!
Получить 500₽
«Локомотив» возьмет 3 очка
4.10 Локомотив
Уверены в своем выборе?
Получите беспроигрышную ставку 500 рублей!
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья