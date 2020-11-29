Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше 10 голов за сезон («СЭ»)

В контракте форварда со «Спартаком» прописаны дополнительные условия, касающиеся забитых голов.

В приложении к контракту содержится пункт о возврате части зарплаты клубу в случае, если игрок не сумеет забить 10 мячей в текущем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».

На данный момент Кокорин забил за 2 гола в , оба с пенальти. До конца сезона красно-белые проведут 12 матчей в чемпионате России и минимум одну игру в Бетсити Кубке России.

Ранее сообщалось, что Кокорин зарабатывает в «Спартаке» 3 млн евро в год.