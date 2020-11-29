«Зенит» победил «Динамо» (3:1) благодаря дублю Дзюбы и вышел на чистое 1-е место в РПЛ

В 18-м туре РПЛ обыграл (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Два гола в матче забил форвард Артем Дзюба, еще один мяч на счету Сердара Азмуна. «Динамо» ответило голом Николая Комличенко с пенальти.

«Зенит» набрал 38 очков и вышел на чистое 1-е место в РПЛ благодаря поражению «Спартака», в активе которого после 18 матчей 35 баллов. ЦСКА идет 3-м с 33 очками и матчем в запасе.

В заключительном матче первой части сезона команда Сергея Семака сыграет дома со «Спартаком».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ