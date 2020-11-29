«Зенит» победил «Динамо» (3:1) благодаря дублю Дзюбы и вышел на чистое 1-е место в РПЛ

В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Два гола в матче забил форвард Артем Дзюба, еще один мяч на счету Сердара Азмуна. «Динамо» ответило голом Николая Комличенко с пенальти.
«Зенит» набрал 38 очков и вышел на чистое 1-е место в РПЛ благодаря поражению «Спартака», в активе которого после 18 матчей 35 баллов. ЦСКА идет 3-м с 33 очками и матчем в запасе.
В заключительном матче первой части сезона команда Сергея Семака сыграет дома со «Спартаком».
- Дата проведения
- 12 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14 Дзюба, 2:0 – 34, пенальти Дзюба, 2:1 – 56, пенальти Комличенко, 3:1 – 84 Азмун.
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Барриос, Сутормин (Ерохин, 90), Оздоев (Чистяков, 61), Вендел (Круговой, 89), Малком (Кузяев, 71), Дриусси (Азмун, 70), Дзюба.
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Динамо –
Шунин, Ордец, Паршивлюк, Варела, Евгеньев (Н`Жи, 79), Фомин (Каборе, 54), Лесовой (Комличенко, 54), Нойштедтер, Шиманьски, Грулев (Игбоун, 67), Моро.
- Предупреждения:
- Паршивлюк (34), Оздоев (55), Комличенко (81), Чистяков (90).